Злоумышленники разбили машину звезды "Дома-2"

Инцидент произошел во дворе дома, в котором проживает Ефименков, в поселке Большие Вяземы. Вечером Арсений оставил автомобиль "Кадиллак Эскалейд" под окнами. С утра его ждал неприятный сюрприз.
Выйдя во двор, парень обнаружил вокруг своей машины осколки разбитого стекла. Он увидел зияющую дыру на том месте, где располагался люк.
"Я даже не знаю, кто это мог сделать, потому что ничего не видел, может кто-то кинул что-то с балкона. Может специально, а может что-то упало случайно. Я написал заявление в полицию, чтобы страховая выплатила компенсацию, сумму ущерба еще не определили", – рассказал Ефименков в интервью корреспондентам газеты "Комсомольская правда".
Арсений впервые появился на телеэкранах в 2015-м году. Он пришел на проект к Анне Беляковой. Спустя несколько дней после его появления в шоу девушка приняла его ухаживания. Молодые люди объявили себя парой. Казалось, в их отношениях царит идиллия, хотя Арсений и Анна сходились и расходились. Тем не менее, вскоре Ефименков не выдержали покинул "Дом-2". Он не захотел продолжать отношения с экранной подругой и ушел к своей невесте за пределами "стройки любви".
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