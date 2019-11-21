Саша Черно из "Дома-2" сделала заявление о беременности

Участница реалити-шоу "Дом-2" отметила, что пополнение в семье было незапланированным. Она призналась, что очень счастлива.
"Я хочу передать вам свою радость! Мы с мужем ждем малыша! Для нас это было очень неожиданно и незапланированно, но очень кстати. Искала я ответы, искала, а ответ – вот где был. Мой смысл жизни", – написала Саша Черно в своем микроблоге в "Инстаграме". Поделился радостной новостью и Иосиф Оганесян.
"Сколько же мы всего с тобой прошли! Я безмерно счастлив, я люблю тебя! Ребята, мы ждем малыша!!!", – написал будущий отец. Отметим, что несколько дней назад, общаясь с фолловерами, Саша Черно ответила на вопрос, как бы они с мужем хотели назвать будущих сына или дочь.
Судя по всему, пара хочет сына, поскольку звезда шоу "Дом-2" ответила только на часть вопроса. "Сына очень хочу Данила, но Йося настаивает на продолжении рода Иосифов", – поделилась девушка, прославившаяся на проекте своими пышными формами.
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