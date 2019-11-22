"Такие порванные и уродские": у перекроившей грудь звезды шоу "Дом-2" разошлись швы

Лиза Триандафилиди перекраивала грудь несколько раз. Бывшая жительница телестройки делала маммопластику в тот период, когда была замужем за Лешей Чайчицем.
К сожалению, после операции у Лизы начались осложнения. У экс–участницы шоу "Дом-2" разошлись швы, остались жуткие шрамы.
"У меня была вертикальная подтяжка. Я пошла на операцию с маленьким весом, не было жира в груди. Меня предупреждали, что если я хочу большую грудь, то надо быть готовой к тому, что могут разойтись швы. Они разошлись, мне несколько раз грудь перешивали, поэтому образовались гигантские шрамы, которые невозможно убрать лазером", – рассказала Триандафилиди Dom2Life.ru.
Теперь девушке придется вновь лечь под скальпель. Звезда шоу "Дом-2" хочет избавиться от уродующих ее бюст рубцов. Лиза Триандафилиди уже ничего не боится, по ее мнению, хуже быть не может.
"Эти рубцы надо вырезать и заново зашивать, чтобы был маленький шрамик, а не такие порванные и уродские швы", – сказала экс-участница шоу "Дом-2".
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