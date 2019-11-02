Ширвиндт прервал молчание после слухов об операции

Художественный руководитель Московского академического театра Сатиры опроверг информацию об операции на сердце. В телефонном разговоре с журналистом артист назвал все слухи ложью.
"Это ерунда все. Вранье!.. Я сейчас в машине еду... С улицы, с базара", – рассказал Александр Ширвиндт корреспонденту "Комсомольской правды". На дальнейшие расспросы о самочувствии режиссер отказался отвечать, сославшись на загруженный график.
Ранее директор Московского театра Сатиры Мамед Агаев сообщил, что народный артист находился в больнице в рамках планового обследования. По его словам, никаких операций не было. "С Александром Анатольевичем все хорошо", – цитирует руководителя РИА Новости.
Сын театрального режиссера Михаил Ширвиндт подтвердил слова Мамеда Агаева. Телеведущий отметил, что его отец перенес обычную процедуру. Он добавил, что Александр Ширвиндт "чувствует себя прекрасно", передает телеканал "360".
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