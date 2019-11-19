"Спина мощная": племянница Софии Ротару выходит замуж

О своей помолвке звезда, известная больше как Соня Кей, рассказала на личной странице в "Инстаграм". Позже она призналась в эфире "Сніданку з 1+1", что ее жених не связан с шоу-бизнесом.
"Я сказала Так! 💍❤️", – написала девушка.
На опубликованном фото она стоит в обнимку с молодым человеком, лица которого не видно. На безымянном пальце Сони видно изящное колечко. Фанаты не оставляли ее в покое, поэтому певица решила раскрыть карты и рассказать подробнее об избраннике.
"Все случилось очень быстро, мы встречались пять месяцев, а потом он сделал мне предложение, от которого я не смогла отказаться. Оно было прекрасным, очень милым, сентиментальным и домашним", – поделилась София.
Фолловеры звезды пожелали всего самого наилучшего будущим супругам. "Красотка!", "Ух, какая широкая спина у твоего будущего мужа", "Счастья вам!" – написали поклонники Софии.
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