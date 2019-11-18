"Ненависть от Сатаны": Певцов шокировал правдой о сыне

В своем посте Дмитрий рассказал о том, что его сын в порыве гнева ударил рукой по стене, в результате чего сломал кисть. Это заставило артиста вспомнить свои слова о ненависти и любви.
"Любовь нельзя положить в карман и пойти дальше – она умрет. Чтобы сохранить любовь, надо работать. Работать над собой. Это трудно. Порой очень и очень трудно. А вот ненависть – она от Сатаны", – написал Певцов.
По его словам, ненависть не требует работы, поэтому ненавидеть легко. Он уверен, что ненависть придумана для того, чтобы убивать в людях любовь.
"Гнев праведный от неправедного отличается тем, что первый направлен на само зло, а не на его носителя. Например, я ненавижу вранье, но не того, кто врет. Человека этого я продолжаю любить и борюсь с этим его пороком", – добавил певец.
Многие подписчики поддержали артиста и пожелали ему терпения в борьбе с пороками и чужой ненавистью. Кто-то предположил, что Елисею просто не хватает любви, вот он и "чудит".
"А когда человека все время прощаешь, а он не меняется?", "Как все верно сказано, только много надо работать над собой, чтобы все сделать так", "Что нужно сделать такого, чтобы ребенок пришел в такую ярость, что руку сломал..." – высказались фолловеры звезды.
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