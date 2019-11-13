Розалия Райсон разбила сердца маленьким детям

На видео запечатлены несколько участников, среди которых оказалась светловолосая девушка. Кроме них в кадре были маленькие дети, которые задавали им вопросы. Одна девочка спросила: "Правда ли, что Деда Мороза не существует?".
Хладнокровная Розалия заявила, что не хочет врать и готова раскрыть страшную тайну. Женщина подтвердила догадки малышки, отметив, что ежегодно в роли доброго и щедрого старика предстают главы семейств. "Папа за год смотрит, как вы себя вели, и дарит вам подарки", – отрезала Райсон.
Дети в ужасе закричали: "Нет!". Они вопили и отчаянно махали руками. Остальные участники не поддержали поступок девушки. Они поспешили успокоить детей, сказав, что Розалия ошиблась, и на самом деле Дед Мороз существует.
Поклонники тоже были в ужасе от высказываний участницы. "Вот дура! Разбила все детские сказки! Нельзя так!", "Чокнутая, что ли?! Разве можно детям такое говорить?!" – негодовали фолловеры.
Популярные темы форума
Шарлатаны
У вас красивое влагалище девушки?
Минет первый раз
Отказ от мяса
Самая интересная!
Короткая стрижка
У вас сбывались предсказания гадалок?
Как думаете, я дура?
Хочу сделать приворот
Куколд