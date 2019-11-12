Вдову Магомаева увезли в больницу

76-летнюю вдову Муслима Магомаева Тамару Синявскую экстренно госпитализировали по настоянию врачей. Советская и российская оперная певица проходит обследование в отделении кардиохирургии.
Как передает Teleprogramma.pro, по результатам анализов специалисты смогут определиться с планом лечения. Жизни и здоровью известной пациентки ничто не угрожает.
Тамара Синявская является народной артисткой СССР и заслуженным деятелем музыкального искусства. Вдова Муслима Магомаева награждена российскими орденами Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
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