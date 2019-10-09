Мария Горбань разгорячила россиян эротическим видео

На записи запечатлено, как знаменитость в мини-бикини кораллового цвета заходит в воду. Она крутится перед камерой в сексуальных позах, а в конце томно смотрит в объектив. Благодаря замедленной съемку, кадры получились еще интереснее.
"Мой океан", – подписала пост Горбань.
Фолловерам явно пришлось по душе такое опубликованное видео. Они стали активно заваливать Марию всевозможными комплиментами. Особенно, мужская половина аудитории подписчиков.
"Классно смотрится, я бы сказал вообще огонь!", "Хорошие формы", "Секс", "Пушечка!", "Фигура идеальная! Вы удивительная девушка!", "Грациозно!", "Лучше всех!",Прям кайф", "Маруська, огнище! Красотка!", "Маша, ты классная!", – писали восторженные фанаты.
"Фея морская!", – резюмировал обожатель.
Отметим, эффектная актриса была уже трижды замужем. Первым ее супругом стал стал игрок "Локомотива" Ян Дюрица. Пара распалась в 2011 году. Вскоре звезда встретила второго избранника. Им стал осветитель Олег Филатов. От него Мария родила дочку Стефанию. Но и этому браку не суждено было длиться вечно.
Сейчас Горбань снова прибывает в статусе жены. Она замужем за звукорежиссером Кириллом Зоткиным. Мужчина обожает серфинг, супругу и ее дочурку.
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