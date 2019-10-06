"Сжег их": народная артистка рассказала о безумном поступке Марка Захарова

Так, однажды под влияние Марка Захарова попал актер Андрей Миронов. "Он их все время к чему-то склонял, провоцировал на какие-то поступки. Однажды они очень здорово гуляли ночью, потом поехали на Ленинские горы. Там Марк зачем-то посоветовал сжечь рубли, и Андрюша сжег их", – рассказала Лариса Голубкина в программе "Тайны кино" на канале "Москва 24".
При этом самым большим авантюристом в их компании был Абдулов. Во время съемок фильма "Тот самый Мюнхгаузен" актер категорически отказался от помощи каскадера и в сцене прыжка из замка на землю он в итоге сломал палец и ногу.
Ранее сообщалось, что на прощании с легендарным худруком театра "Ленком" было много звезд. Армена Джигарханяна привели под руку. Галину Волчек привезли на инвалидной коляске. Пришли и далекие от театра знаменитости – композитор Игорь Крутой, вдова первого президента Наина Ельцина. А вот Аллу Пугачеву там не дождались.
Алла Борисовна приходила в "Ленком" на панихиду по актерам Олегу Янковскому в 2009 году и Николаю Караченцову в 2018-м. Худрук театра Марк Захаров, скончавшийся в 2019-м, такой высокой чести не удостоился.
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