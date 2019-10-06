"Сжег их": народная артистка рассказала о безумном поступке Марка Захарова

Режиссер Марк Захаров любил авантюристов и провоцировал друзей на разного рода безумия. Об одном из таких случаев подробно поведала народная артистка Лариса Голубкина.



Так, однажды под влияние Марка Захарова попал актер Андрей Миронов. "Он их все время к чему-то склонял, провоцировал на какие-то поступки. Однажды они очень здорово гуляли ночью, потом поехали на Ленинские горы. Там Марк зачем-то посоветовал сжечь рубли, и Андрюша сжег их", – рассказала Лариса Голубкина в программе "Тайны кино" на канале "Москва 24".

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При этом самым большим авантюристом в их компании был Абдулов. Во время съемок фильма "Тот самый Мюнхгаузен" актер категорически отказался от помощи каскадера и в сцене прыжка из замка на землю он в итоге сломал палец и ногу.

Ранее сообщалось, что на прощании с легендарным худруком театра "Ленком" было много звезд. Армена Джигарханяна привели под руку. Галину Волчек привезли на инвалидной коляске. Пришли и далекие от театра знаменитости – композитор Игорь Крутой, вдова первого президента Наина Ельцина. А вот Аллу Пугачеву там не дождались.

Алла Борисовна приходила в "Ленком" на панихиду по актерам Олегу Янковскому в 2009 году и Николаю Караченцову в 2018-м. Худрук театра Марк Захаров, скончавшийся в 2019-м, такой высокой чести не удостоился.

