"Нужно поберечь себя": Чуриковой сделали серьезное предупреждение в день рождения

Несмотря на солидный возраст, Инна Михайловна очень востребована. Эта профессиональная и социальная востребованность продлится весь период, который она будет заниматься творчеством. Предстоящий год тоже не станет исключением.

Однако сразу хочется предупредить о том, что, несмотря на все ее регалии и авторитет в мире искусства, может вполне произойти следующее: ее пригласят в какой-то проект, которому она отдаст свои силы и время, а потом ничего не состоится. Поэтому прежде чем подписывать какие-то документы по поводу сотрудничества, необходимо все взвесить. Ситуация не будет выглядеть так, будто проект рухнул не начавшись. Ближе к середине или к концу может произойти что-то, что поставит крест либо на ее участии, либо на самом проекте.

По здоровью ближайший год будет для Инны Михайловны неплохим. Конечно, ей нужно поберечь себя и быть аккуратной. Но сегодня такие советы можно дать и более молодым людям – идеальным здоровьем никто, увы, похвастаться уже не может. Все ее хронические заболевания и проблемы останутся при ней, но в "законсервированном состоянии" – можно однозначно сказать, что жизнь ее бережет и дает ей возможность активно участвовать работать и по сей день.

Она очень активный и энергичный человек, тем не менее, ей можно посоветовать уделять больше времени восстановлению, не растрачивать себя, не допускать переутомлений в связи со съемками, театром, перелетами. Если не восстанавливаться после нагрузок, могут начаться проблемы с нервной системой, сердцем, сосудами и прочим. На это, конечно, Инне Чуриковой стоит обратить пристальное внимание.

У актрисы много поклонников – тех, кто годами мечтает о ней, как о женщине. В ближайший год Инне Михайловне "грозит активизация" старых поклонников и появление новых. И совет здесь можно дать не столько ей, сколько ее мужу – ревновать не стоит. Хотя они будут, конечно, активно проявляться, ухаживать, дарить подарки, цветы, писать письма. Сама Чурикова будет смотреть на них по-королевски: она для них недостижима, смотрит на всех, кто от нее без ума, с высокого пьедестала.