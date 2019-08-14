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Чурикова высказалась о состоянии престарелого мужа после слухов о госпитализации

Инна Чурикова. Фото: www.globallookpress.com
Накануне ряд СМИ распространил известие о том, что кинорежиссера Глеба Панфилова госпитализировали. Известие прокомментировала его супруга Инна Чурикова.
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Артистка подтвердила информацию о том, что 85-летний режиссер был на приеме у врача. Однако поклонникам не нужно беспокоиться: Глеб Панфилов посоветовался с медиком, после чего отправился домой. 

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"Нет, нет, нет. Все дело в том, что он просто советовался с врачом. Сейчас он едет домой. Все нормально", – передает слова Инны Чуриковой телеканал "Звезда".

В среду, 14 августа, многие СМИ сообщили о том, что режиссера доставили в московскую больницу в тяжелом состоянии. По предварительной информации, у него диагностировали инфаркт, передает Telegram-канал Mash.

Напомним, в середине июля Инну Чурикову экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Артистка упала со сцены во время спектакля "Старая дева". Очевидцы помогли актрисе подняться и проводили за кулисы. Постановку прервали.

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Публикация от Inna Churikova (@inna_churikova_official)

Позднее Инна Чурикова выступила с официальным заявлением. Она рассказала, что упала из-за плохого зрения. В будущем ей придется сделать операцию на глаза. Артистка добавила, что отделалась ушибами. "Врачи ко мне очень внимательны", – подчеркнула актриса. В начале августа Инну Чурикову выписали из больницы.

Автор: 14 августа 2019, 20:04

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Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
До чего тупые писаки! Престарелый муж-да и Чурикова уже не девочка!
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