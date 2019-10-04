На кого похожа восьмилетняя дочь Богомолова и Мороз?

В личном "Инстаграм" Дарья Мороз опубликовала свежий снимок дочери. Артистка сообщила, что вместе с Анной отправилась в Петербург "потусоваться" и выспаться.
Интернет-обыватели не могли не заметить, как выросла наследница знаменитостей. Анна Богомолова, взрослея, становится похожа на свою бабушку по материнской линии – актрису Марину Левтову. Родительница Дарьи Мороз погибла в 2000 году, катаясь на снегоходе, еще до рождения Анны.
В последнее время у Дарьи Мороз очень плотный график. Артистка не всегда может уделить наследнице достаточно времени, поэтому, когда выпадает свободная минута, она проводит ее с дочерью. В этом году они вместе слетали отдохнуть в Европу, побывали в Будапеште, Берлине и много где еще.
Отметим, что Константин Богомолов тоже принимает активное участие в воспитании дочери. Остался режиссер в хороших отношениях и с бывшей женой. Дарья Мороз снимается в проектах бывшего мужа.
Дочь режиссера и артистки показывает отличные успехи в учебе. Восьмилетнюю Анну уже перевели в четвертый класс. Три класса начальной школы она прошла по ускоренной программе. Наследница Константина Богомолова и Дарьи Мороз учит четыре языка.
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