"У нас что, никто не нарушает?": жена вступилась за оскандалившегося Боярского

Лариса Регинальдовна подтвердила, что на опубликованных в интернете фото запечатлен именно ее муж. Между тем Луппиан подчеркнула, что эта ситуация произошла не 1 октября, как пишут СМИ, а значительно раньше.
"Произошло следующее: мужу нужно было в аптеку. Если вы понимаете, где это произошло, то знаете, что в этом месте припарковаться просто негде, поэтому он нарушил правила дорожного движения. Но у нас что, никто не нарушает? Заплатим штраф", – сказала супруга Михаила Боярского.
Лариса Луппиан мужа не осуждает. Артистка считает, что обстоятельства вынудили ее избранника остановиться. В данном случае – необходимость срочно купить лекарства.
"За что травить? Могу сказать, что у нас любят человека превознести, а потом втоптать в грязь. Это наша национальная русская забава", - сообщила Лариса Регинальдовна в беседе с Teleprogramma.pro.
Напомним, знаменитый актер оставил свой автомобиль Mercedes на встречной полосе у перекрестка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы, уйдя по своим делам. Очевидцы сняли Михаила Боярского на камеру мобильного. Спустя время кадры попали в Сеть и стали причиной очередного скандала.
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