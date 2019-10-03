Леру Кудрявцеву обошли на премии ТЭФИ

Вручение наград ТЭФИ-2018 состоялось в Москве. Одним из сюрпризов церемонии стал выбор победителя в номинациях "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма" и "Ведущий ток-шоу прайм-тайма". Объявила имя лучшего телевизионного деятеля Лера Кудрявцева. Она тоже претендовала на одну из наград.
Для мероприятия знаменитость выбрала стильный черный брючный костюм с белой блузой. Однако опытную ведущую побила дерзкая звезда Рунета Анастасия Ивлеева. На премию она не приехала, поскольку проводит медовый месяц в Японии с мужем Алексеем Узенюком (Элджей).
Познавательная программа украинского производства о путешествиях "Орел и решка" победила в номинации "Развлекательная программа "Образ жизни". Среди самых известных ее ведущих — Андрей Бедняков, Леся Никитюк, Регина Тодоренко и Анастасия Ивлеева.
В номинации "Ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма, выходящего в эфир после 18-00", выиграл Андрей Малахов со своим шоу "Привет, Андрей!". На своей странице в "Инстаграм" шоумен упомянул созвездие Козерога и поздравил актера Константина Хабенского: он отметил любопытный факт, что родились они в один день, 11 января 1972 года.
Хабенский стал лучшим актером телевизионного фильма/сериала. Награда досталась ему за киноленту "Троцкий". В телесериале Александра Котта и Константина Статского артист исполнил главную роль, Льва Троцкого.
Церемонию посетили многие звезды отечественного телевидения. Среди них: Дмитрий Шепелев, Яна Поплавская, Дмитрий Губерниев и другие.
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