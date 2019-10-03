Известный певец подвергся дерзкому нападению

Материал дополняетсяИнцидент случился во Франции. Музыкант пришел со своей женой Джессикой Бил посмотреть один из модных показов в рамках Парижской недели моды. Внезапно он подвергся атаке Седюка, розыгрышам которого подверглись многие знаменитости.
Пробравшись через толпу, пранкстеру удалось обмануть охранников Джастина Тимберлейка. Седюк схватил звезду за ногу. Артист попытался высвободиться, но ему это не удалось. Его смогли оттащить лишь секьюрити. В итоге Джастин Тимберлейк остался невредимым.
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