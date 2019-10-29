Пьяного вусмерть Бена Аффлека застукали в неприглядном виде (видео)

Актера заметили на одной из вечеринок, посвященных Хеллоуину. Этот праздник массово отмечают за рубежом. Знаменитость прибыла на мероприятие в маске черепа.
Пока его фотографировали с неизвестной девушкой, артист буквально не стоял на ногах. Он был вусмерть пьян и, по всей видимости, слабо понимал, что происходит, отмечает телеканал "360". Без поддержки Аффлек сильно шатался. Артист почти упал, однако ухватился рукой за машину.
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