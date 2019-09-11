Звезда Голливуда вышла в свет с разукрашенной физиономией

Артиста застали недалеко от собственного дома. На его лице аква-гримом был нарисован черно-белый череп в пиратском стиле. Заметив объективы папарации, Бен попытался спрятать художество за темными очками, но у него ничего не вышло. Впрочем, вероятно, актер надеялся остаться незамеченным, однако бейджик с именем никак не способствовал конспирации.
Мужчина попал под прицелы фотокамер, когда возвращался с вечеринки соседей, где позволил разукрасить себя на радость местной ребятне. Отметим, что актер воспитывает троих детей – двух дочерей (Вайолетт и Серафину) и сына (Сэмюэль).
Многие не ожидали увидеть Аффлека, который обычно играет лишь суровых парней, с рисунком на лице. Напомним, что голливудский актер наиболее известен по ролям Брюса Уэйна из фильма "Бэтмен", Ника Данна из "Исчезнувшей", капитана Рэйфа из "Перл-Харбор" и другим.
Добавим, что дети актера появились на свет в тот период, когда Бен состоял в браке с актрисой Дженнифер Гарнер. Их роман начался в 2005 и продлился целых 13 лет.
Сейчас артист свободен, но интернет наводняют слухи о молодой любовнице знаменитости. Некоторые утверждают, что у него отношения с 28-летней девушкой из прислуги. Она работает в семье Аффлека поварихой, но многие отмечают, что ведет себя служанка как жена.
Популярные темы форума
Почему в Питере и Москве плохих людей больше, чем во всей России?
Последствия длительного (30 лет), каждодневного употребления мариванны?
Семейство актёров Лазаревых самое счастливое?..
Самые красивые мужские имена?
Как вам водолеи?
Ищу невесту в Киргизии или Узбекистане.
Астролог В.Володина ошиблась в своём муже?
Не гаварите мине как я должын песать, граматна или неграматна. И я не скажу, куда Вам засунуть свою грамотность.
На каком свидании можно спать?
Присоединение Донбасса к России