Актер из "Людей Икс" тайно женился

Шотландский актер Джеймс Макэвой тайно женился. Избранницей звезды фильма "Люди Икс" стала 40-летняя Лиза Либерати, сообщает таблоид Daily Mail.
Будущие влюбленные познакомились два года назад на съемках фильма "Сплит", где Макэвой исполнил главную роль. В то время Либерати работала помощницей режиссера, уточняет VSE42.ru.
Напомним, в прошлом Джеймс Макэвой состоял в браке с артисткой Энн-Мэри Дафф. В 2010 году у пары родился сын Брендон. В мае 2016 года супруги объявили о разводе.
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
Кем вы работаете?
Леона
Обращение к Лиза Биянко
Это форум ума лишённых?
Дочки ....матери
Кто интереснее лишился девственности, Алла, Лиона или Невеста Покойника? ника?
Кто начал срчн на ыоруме?
Новость в тему.
Про вашу смерть.