Бросившая грудного сына Лопырева посетила шумную вечеринку

Не так давно телеведущая вернулась в Москву. Виктория Лопырева возобновила столичные выходы в свет.

Сегодня, 22 октября, телеведущая бросила восьмимесячного сына Марка Лео на возлюбленного Игоря Булатова и укатила на тусовку. Виктория Лопырева посетила модный показ российского кутюрье Игоря Чапурина, а после заехала на шумную вечеринку.

Для выхода в свет телеведущая выбрала красную шелковую блузку и широкие черные брюки. Надо ли говорить, что звезда выглядела роскошно.

"Много лет, ты держишь марку, как принято говорить. Мой дорогой друг, продолжай творить и создавать, а мы, твои музы, всегда рядом! Шоу удалось, впрочем, как и всегда!" – написала Виктория, сделав комплимент Чапурину в личном "Инстаграм".

Отметим, что еще совсем недавно Виктория Лопырева жаловалась, что устала сидеть в декретном отпуске. Уход за ребенком кажется звезде утомительным и однообразным. Телеведущая призналась, что скучает по работе, командировкам, общению и новым знакомствам. Знаменитость надеется, что, когда Марк Лео немного подрастет, она вернется к привычной жизни.

Добавим, что Виктория Лопырева все еще не зарегистрировала свои отношения с Игорем Булатовым. Красавица-блондинка давно ходит в невестах, часто демонстрирует помолвочное кольцо с камнем внушительных размеров, однако в ЗАГС не спешит.

"Было не до этого... Вопрос времени... Я не думаю, что мы успели бы организовать какую-то большую свадьбу в этом году, но какое-то семейное торжество – почему нет", – говорила ранее Виктория Лопырева.