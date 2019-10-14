"Семейное торжество": Виктория Лопырева о своей свадьбе

Недавно Виктория Лопырева вместе с любимым мужчиной Игорем Булатовым и их маленьким сыном Марком-Лионелем вернулась в Москву. Влюбленных приметили в одном из кинотеатров. Репортеры программы "Ты не поверишь!" задали белокурой красавице волнующий общественность вопрос: когда состоится ее свадьба. "Я уже невеста, давно", – заявила Виктория Лопырева, продемонстрировав внушительное колечко.
Модель призналась, что пока не думает о замужестве, но не исключила вероятности, что это случится в скором времени. "Было не до этого... Вопрос времени... Я не думаю, что мы успели бы организовать какую-то большую свадьбу в этом году, но какое-то семейное торжество – почему нет", – высказалась красотка.
Интересно, что Виктория Лопырева, в отличие от других отечественных знаменитостей, не считает, что ее свадьба обязательно должна быть пышной. "Знаете, в нашей ситуации это уже совсем неважно", – отметила модель. По словам Вики, для нее главное – быть любимой.
О союзе красавицы и предпринимателя высказался ее экс-возлюбленный, "золотой голос России" Николай Басков. Он не стал скрывать своих сомнений относительно Игоря Булатова. Певец признался, что желает счастья Виктории Лопыревой, но не уверен, что именно бизнесмен сделает ее счастливой. "Натуральный блондин" дал понять, что не доверяет мужчине, который так некрасиво поступил со своей предыдущей семьей. По мнению артиста, нет гарантии, что то же самое не произойдет и с моделью.
Напомним, о романе Виктории Лопыревой и Игоря Булатова стало известно в конце прошлого года. Тогда пару сфотографировали в Америке. Туда модель приехала, чтобы родить первенца. Вскоре выяснилось, что ради гламурной блондинки Игорь Булатов оставил беременную жену с маленьким ребенком.
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