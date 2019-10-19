"Мы под шумок": Меладзе оштутился за грубое нарушение ПДД на "Майбахе"

Меладзе побывал в Тверской области. В частности, он выложил снимок на фоне реки и затопленной колокольни Николаевского собора на Угличском водохранилище.
В кадре певец стоит, опираясь на капот своего "Майбах".
"К каждому храму должна вести дорога...Но не до каждого можно дойти. Памятник истории и архитектуры на Угличском водохранилище близ города Калязина", – подписал фото Меладзе.
Внимательные подписчики, судя по всему из местных жителей, упрекнули певца, что он проехал "под кирпич" – к берегу реки на машинах спускаться нельзя.
В ответ на замечание Меладзе заявил, что так делают все, и он "под шумок".
"И мы под шумок. Только у нас не было прицепа, и грузить на него нечего было", – написал Меладзе. Но такое ироничное нарушение разозлило законопослушных подписчиков еще больше. "Все нарушают и мне можно. Молодец", – написала возмущенная поклонница.
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