Кайли Дженнер вывезла ребенка из города

Снимки из поездки модель опубликовала на своей личной странице в Instagram-аккаунте. На фото запечатлены довольные детишки, которые с интересом рассматривали растущие маленькие тыквы.
Судя по всему, сама Кайли является большой фанаткой этого праздника. Она даже одела дочь в серый костюм с принтом из тыкв.
"Пусть празднование начнется", – подписала Кардашьян-младшая пост.
Фолловеры пришли в восторг от увиденного. Все единогласно назвали всех трех девчушек сладкими и хорошенькими, сообщает Пятый канал. Дженнер тоже не осталась без внимания. Пользователи сети похвалили ее за то, что она устроила малышкам такое увлекательное путешествие.
Напомним, отцом дочери Кардашьян-младшей является популярный рэпер и продюсер Трэвис Скотт. Недавно стало известно, что влюбленные решили взять тайм-аут в отношениях. Поэтому сейчас они временно не живут вместе.
Популярные темы форума
Какое ваше отношение к Инцесту?
Убийство школьницы в Саратове
Самая любимая советская комедия в США
Давайте поиграем!
Как нам хорошо жилось в СССР ,у всех было своё место в жизни и очереди.
Что нас ждет в 2020?
Козел
Почему Америка богаче всех?
Отношения со старым мужчиной.
Стыдно быть девственницей