Кайли Дженнер высказалась о дочери

Недавно она решила дать поклонникам возможность узнать побольше о ней и ее малышке – девочке Сторми. Звезда активно отвечала на вопросы фолловеров на своей странице в социальной сети "Инстаграм".
Одна из поклонниц спросила у светской львицы о наличии растяжек после беременности. Кайли призналась, что ей, как и многим другим, не удалось избежать этой участи. Более того, рубцы появились почти на всем ее теле.
Несмотря ни на что, Дженнер не собирается от них избавляться. Естественно, бизнесвумен может позволить себе сделать лазерное удаление. Но все дело в том, что она воспринимает растяжки как подарок от дочери.
"Я не смогла избавиться от них. Я просто приняла их как маленький подарок от моей Сторми", – призналась знаменитость.
Отметим, Кайли родила малышку 1 февраля прошлого года. Отец – рэпер Трэвис Скотт. Недавно появилась информация, что молодые люди расстались. Причина внезапного разрыва пока не известна.
Популярные темы форума
Вопрос Никасу Сафронову
С каким актёром вы бы переспали?
Какое ваше отношение к Инцесту?
Когда умер мой отец
Самая любимая советская комедия в США
Почему рак массово съедает людей?
Привередливый муж
Админы не дают ответить
Три раза за ночь это нормально?
Ваше отношение к многоженству