Популярный телеведущий стал отцом во второй раз

В семье Леонида Закошанского произошло пополнение. Телеведущий стал отцом во второй раз. Радостную новость он сообщил в социальных сетях. На странице в "Инстаграм" появилась фотография, где мужчина держит на руках малыша.
"Мы презентовали шоурил компании и новое музыкальное видео для нашего клуба, которое я снимал в свой 35 день рождения, а в день презентации у меня родился второй сын!" – поделился с подписчиками Закошанский.
Напомним, телеведущий уже воспитывает с супругой Ольгой первого наследника. Мальчик появился на свет в августе 2017 года и получил имя Лев, сообщает VSE42.ru.
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