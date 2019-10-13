Прощальный концерт группы "Ленинград" перенесли из-за массовой драки

Потасовка между посетителями произошла незадолго до выхода музыкантов на сцену. Организаторы мероприятия вызвали охранников, чтобы остановить дебоширов. Более того, неизвестные зажгли файеры на стадионе. Из-за инцидента группе пришлось перенести концерт на полтора часа.
По данным "Пятого канала", на прощальном выступлении группы "Ленинград", посетители также обратили внимание на мужчину, который вел себя неадекватно. Он бросался на окружающих, и, предположительно, был сильно пьян. Охранники вывели слушателя из толпы.
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