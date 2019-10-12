Умерла звезда сериала "Во все тяжкие"

В Лос-Анджелесе На 79 году жизни скончался актер Роберт Форстер. Смерть настигла артиста в его собственном доме.
По данным издание Hollywood Reporter, Форстер долгое время боролся со злокачественной опухолью в головном мозге. Врачи не сумели помочь номинанту на "Оскар". Артист скончался в день выхода своего последнего фильма "Путь: Во все тяжкие".
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