Знаменитая певица обнажила грудь (фото)

На фото артистка позирует в купальнике с очень глубоким декольте, "засветив" красивую грудь. "Сегодня год с выхода клипа "Фантастична жінка". Эта песня о каждом из вас – неземных созданий с творческой душой и огненным сердцем", – подписала фото Татьяна Решетняк.
Подписчики одарили певицу массой комплиментов. "Нравится мне эта девочка. Не заелась и не приелась. И творчество на высоте. Талантище. Молодец, так держать", "Ты прекрасна", "Вау, красавица", "Невероятная", – высказались фолловеры звезды.
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