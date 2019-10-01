Маргарита Паша оправдалась за протест в отношении родного языка

Появилась информация, девушку отказались показывать в эфире телеканала "1+1". По данным журналистов, это связано с тем, что она не захотела давать интервью на украинском языке. К слову, об этом на своей личной странице в социальной сети Instagram сообщила ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая.
Маргарита, в свою очередь, опубликовала ответный пост. По ее словам, заявление об ее отказе давать интервью на родном языке является ложью.
"Это чистой воды клевета и выдумка обиженных завистников!", – утверждает Паша.
Модель пояснила, что все дело было исключительно в плохом самочувствии и переутомлении. Она рассказала, что сейчас у нее категорически не хватает времени на сон, на общение с родными и близкими людьми и даже на саму себя. Она целиком и полностью погружена в работу для ее страны и народа.
"Поэтому искренне прошу понять, что я такой же человек, как и вы. У меня также есть свои чувства и эмоции. В конце концов, у меня есть мой организм, который уже едва выдерживает те нагрузки, которые рухнули на него", – высказалась "Мисс Украина".
Также она призвала фолловеров быть толерантными. "И прежде, чем вешать на людей ярлыки, подумайте о последствиях!", – подытожила Маргарита.
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