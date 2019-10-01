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Украинскому певцу устроили травлю за правду о Крыме

Олег Винник. Фото: www.globallookpress.com
В Незалежной началось гонение в отношении популярного исполнителя из-за его позиции в отношении полуострова. Олег Винник пострадал от нападок соотечественников после своих слов о принадлежности Крыма и его участия в российском флешмобе за мир. 
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Артист не считает полуостров украинским. За такое мнение на него обрушилось море критики в Сети. Украинское сетевое издание Диалог.UA опубликовало разгромную статью об Олеге Виннике. Под ней читатели из Незалежной охаяли певца.

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"Короче, Винник – лошара!", "Продажность выше всего", "Боже, сколько же дерьма всплыло и сколько скрытых недоброжелателей Украины проявилось за время войны", – взбесились украинцы. Травят Олега Винника и в соцсетях.

За исполнителя вступился член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. "Удивительная история. Украинского певца Олега Винника начали травить за то, что он всего лишь сказал правду о том, что Крым сейчас не принадлежит Украине и просто предложил смотреть правде в глаза", – отметил собеседник "Дни.ру".

Он напомнил, что это первый случай, когда украинский артист топ-уровня говорит правду о принадлежности Крыма. По словам эксперта, остальные украинские знаменитости, кто-то из боязни, а кто-то из "шкурных интересов", продолжают говорить о том, что Крым украинский, "полностью игнорируя тот факт, что Украины уже пять лет там нет".

"Ответ на вопрос "Чей Крым?" в последние пять лет стал словно визитной карточкой "свой-чужой". Однако, если бы не было участия Олега Винника в российском флешмобе #ВсемМир, то мы бы, возможно, так и не узнали бы о том, какой сильной личностью он является", – заявил Манукян. В заключение он пожелал Олегу Виннику стойкости и иметь сил достойно преодолеть ту дикую травлю, которая сейчас началась в его адрес в украинском сегменте соцсетей и медиа. "Травля за правду – это подло и мерзко", - резюмировал эксперт.

Автор: 1 октября 2019, 02:18

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