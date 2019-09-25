"Жила в страхе и ужасе": рыдающая Повалий откровенно о травле на Украине

Певица признается, что за последние пять лет натерпелась от украинских СМИ. Журналисты внушали соотечественникам артистки, что Таисия Повалий – враг.

По словам певицы, в медиа Незалежной вышло множество материалов с разного рода клеветой о ней. С экранов телевидения ее в буквальном смысле травили, причем делали это люди, с которым и она лично знакома.

"Почему вдруг по какому-то взмаху волшебной палочки они стали лить на меня грязь? Мне стало обидно. Что я такого плохого сделала? Кого-то убила и что-то украла? Я не оскорбляла никого, не переходила никогда на личности, не занималась черным пиаром! Почему я? Почему на меня в один момент вывалилась вся грязь?" – недоумевает знаменитость.

Таисия Повалий поведала, что в какой-то момент украинцы поверили в то, что говорят о ней в СМИ. Вокалистка испытывала страх возвращаясь к себе домой. Мать уговаривала певицу уехать из страны, пожилая женщина очень переживала за свою кровиночку.

"Так и жила – в страхе и ужасе. Рыдала. Я и вчера рыдала, и сейчас буду рыдать", – отметила Повалий.

Таисия считает, что у нее отняли пять лет жизни. Знаменитость поведала, что на ее почту и телефон поступают сообщения с угрозами. Недоброжелатели пишут, что хотят расправиться с Таисией Повалий, уничтожить ее семью. В полицию вокалистка не обращается, в тяжелые моменты закрывается дома, в собственном уютном мирке.

Между тем Таисия Повалий считает, что сегодня украинцы готовы воспринимать альтернативную информацию. Она надеется в скором времени достучаться до соотечественников.

"Именно сейчас чувствую, что могут быть перемены, что люди немножко прозрели и могут читать альтернативную информацию. Понимаю, что повесить все беды на меня – так было удобно, нашли известную мишень, – цитируетТаисию Повалий сайт "КП в Украине".