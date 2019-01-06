Абсолютно голая дочь певицы Славы возбудила народ
20-летняя Саша Морозова ничуть не стесняется своей сексуальности. Дочь Славы – начинающая модель.
В своем Instagram девушка часто публикует провокационные снимки. Очередное фото в стиле ню не оставило поклонников Саши равнодушными.
На новом снимке отчетливо видна татуировка под грудью. Стоит отметить, что певицу Славу подобный способ самовыражения дочери ничуть не смущает.
Мать ставит лайки на всех публикациях наследницы. Некоторые пользователи Сети упрекают Славу за то, что она позволяет дочери выставлять столь откровенные снимки. При этом знаменитость не раз заявляла в интервью о том, что не станет ограничивать свободу своего чада.
Напомним, в конце 2018 года Слава записала резонансное видеообращение к пользователям Сети и выложила его в свой Instagram-аккаунт. Слова певицы произвели эффект разорвавшейся бомбы и тут же стали широко обсуждаться СМИ.
Артистка высказалась по поводу показываемых на телевидении роликов, где граждан просят перевести деньги на помощь нуждающимся, в том числе, тяжелобольным детям. Слава отметила, что молчала несколько лет, но теперь ее терпению пришел конец.
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