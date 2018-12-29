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Певицу Славу закрыли грудью после скандала с тяжелобольными детьми

Слава (Анастасия Сланевская). Фото: www.globallookpress.com
Артистка 28 декабря записала резонансное видеообращение к пользователям Сети и выложила его в свой Instagram-аккаунт. Слова Славы произвели эффект разорвавшейся бомбы и тут же стали широко обсуждаться СМИ.
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Артистка высказалась по поводу показываемых на телевидении роликов, где граждан просят перевести деньги на помощь нуждающимся, в том числе, тяжелобольным детям. Слава отметила, что молчала несколько лет, но теперь ее терпению пришел конец.

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Слава (певица)

Слава (певица) певица

"Когда началась вот эта история…на телевидении начали крутить видеоролики с сюжетами "Помогите, пожалуйста, детям! Нужна помощь, помогите деньгами, отправьте смс". Как не стыдно собирать с обычных людей деньги?" – возмутилась Слава. Обрушилась с критикой она и на деятельность благотворительных фондов. Певица отметила, что они ее бесят больше всего.

"Богатейшие люди, а устраивают какие-то конкурсы. Вам не стыдно? Если хотите помочь — помогайте тихо! Вы очень богаты! Вот эта благотворительность – это самое ужасное, что может быть. Это не благотворительность, это "тварительность", - заявила артистка. С мнением Славы, мягко говоря, согласились далеко не все.

Но у исполнительницы нашелся заступник. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал "Дни.ру" свое отношение к высказываниям певицы. По его мнению, Слава "абсолютно верно расставила акценты".

"Тот факт, что федеральные каналы регулярно давят на жалость малообеспеченных телезрителей скидываться по копейке на благотворительность, выглядит кощунственно. Конечно, у людей сердце не каменное, видя больных детей, телезрители, несмотря на то, что ущемляют собственных чад, все равно эти копейки шлют", – заявил Манукян.

По его мнению, к благотворительности люди должны приходить "не через выкручивание души средствами федерального телевидении", поскольку состоятельные люди телевизор смотрят редко, если смотрят вообще. "Именно они в нашей стране должны показывать пример и стать флагманами благотворительности, а не те, кто считают копейки от зарплаты до зарплаты".

Эксперт призвал состоятельным россиянам поучиться в этом плане у Запада. "Я преклоняюсь перед теми, кто сегодня помогает больным и особенным детям. В этом плане для меня авторитеты Чулпан Хаматова, Дина Корзун, Константин Хабенский, Татьяна Друбич, Нюта Федермессер, Егор Бероев, Ксения Алферова и Саркис Гогорян", – заключил Вадим Манукян.

Автор: Валерия Нарская29 декабря 2018, 21:54
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