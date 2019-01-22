Изгнанный из "Уральских пельменей" Нетиевский открыл бизнес-тренинг на Сейшелах

Начинающие предприниматели России получили уникальный шанс. Секретами успешного бизнеса с ними готов поделиться сам Сергей Нетиевский. Экс-директора "Уральских пельменей" не смущают многочисленные иски, поданные в суд его бывшими коллегами.

Полезное с приятным: путешествие на шикарных яхтах и мастер-классы по бизнесу – такой набор услуг предлагает всем желающим Сергей Нетиевский. Бывший директор "Уральских пельменей" приглашает начинающих предпринимателей отправиться с ним на Сейшелы.

"Это буйная флора и причудливая фауна коралловых рифов и островных заповедных мест, километры белоснежных пляжей и креветки размером с тарелку. Это Команда людей, объединенная духом свободы", – завлекает клиентов своего нового бизнеса бывший "Уральский пельмень".

В течение 10 дней Нетиевский будет организовывать интерактивные семинары для бизнесменов, в том числе и по "актерскому мастерству в бизнес-проектах". Кроме того, экс-директор "Уральских пельменей" всегда любил путешествовать. Актер признается, что совместить эти два дела он решил по совету друзей, передает "ЦарьградТВ".

Бывшего директора "Уральских пельменей" не смущает тот факт, что уже несколько лет длятся судебные разбирательства с его прежним коллективом. Экс-коллеги обвиняют его, в частности, в присвоении гонораров за выступления. Нетиевский, в свою очередь, недавно выдвинул ответное обвинение участникам коллектива "Уральские пельмени". Он считает, что бывшие коллеги "перешли границы из-за звездности и жажды денег".