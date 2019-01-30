Звезда "Молодежки" соблазняла любовницу на глазах у жены
Первой супругой Зайцева была актриса Галина Анисимова. Молодые люди познакомились в театральном училище, через некоторое время стали жить вместе, а после поженились. Владимир отмечает, что не был страстно влюблен в избранницу.
"Честно, прости, Галя,
хотя она это знает, страсти не было. Мы
прожили вместе семь лет, и ни разу не
поругались, у нас не было претензий друг
к другу, мы были наполовину свободные
люди. По такому принципу строить семью
нельзя", – заметил актер.
Уже работая в театре
артист влюбился в коллегу по цеху Татьяну
Шумову. Зайцев долго не решался подойти
к красавице – она была замужем, растила
дочь, однако совместная работа над
спектаклем "Снежная королева" их
сблизила.
"Первый раз я ее увидел в театре Ермоловой, когда я был первокурсником, в главной роли. По началу кроме как любоваться, я позволить себе ничего не мог. Но мы играли спектакль, мы стали пересекаться в работе. Она была обворожительна и очаровательна", - вспоминает знаменитость.
Владимир чувствовал,
что Татьяна тоже неравнодушна к нему.
Какое-то время Зайцев и Шумова пытались
скрывать свои отношения. По иронии
судьбы вместе с любовниками в спектакле
играла и Анисимова, до жены артиста
быстро дошли слухи о неверности любимого.
Когда Галина напрямую спросила Зайцева
о романе, тот во всем признался.
Коллеги осуждали Татьяну
и Владимира, многие не понимали зачем
Шумова променяла интеллигентного
обеспеченного супруга на обычного
актера. "Нас пытались разлучить,
засовывались записки в карман, какой я
неправильный, но они не учли, что мы не
придумали нашу историю, она сошла с
небес", – отметил артист.
С тех пор прошло 30 лет. Зайцев и Шумова все еще вместе, вырастили двоих детей. О своем выборе они не жалеют.
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