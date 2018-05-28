Онкобольная звезда "Молодежки" описала жизнь с жутким недугом

Актер Владимир Стержаков тщательно следит за своим здоровьем. Тяжелый недуг не позволяет артисту наплевательски относиться к себе.

В интервью 58-летний Владимир признался, что последние несколько лет отказывает себе в сладком, мучном и жирном. Всем вредным продуктам актер нашел замену. К примеру, вместо сахара Стержаков употребляет мед.

ПО ТЕМЕ Андрей Малахов открыто заговорил об онкологии

"Конфеток мне после спектаклей в театре дарят много, подозреваю, что они очень вкусные, бывают даже со спиртным. Я держу себя в руках, но, признаюсь, когда смотрю на сладкое, у меня скулы сводит со страшной силой!" – поделился артист.

"Мед – моя слабость, страсть, любовь на всю оставшуюся жизнь! Я его обычно покупаю у одного своего знакомого пасечника. Он живет на Алтае, но иногда приезжает в Москву.... Я его добавляю в кофе, а также супруга кладет его в кашки, которые готовит мне по утрам", – добавила звезда сериала "Молодежка".



Помимо здорового питания, Владимир Стержаков регулярно посещает бассейн и очень любит пешие прогулки. Также артист не прочь постоять у плиты. Для любимой жены Аллы и двоих сыновей актер часто готовит что-нибудь вкусненькое, особенно хорошо у него получаются первые блюда.

"Я считаю, что готовить надо с душой, не отвлекаясь ни на что, – уверен актер. – Поэтому я стараюсь делать это тогда, когда никого нет на кухне. Обычно возле меня сидит только моя собачка породы джек-рассел-терьер, она провожает взглядом каждое движение, которое я совершаю", – поделился артист с Sobesednik.ru.

Добавим, что совсем недавно Владимир рассказал о своей болезни в программе Андрея Малахова "Прямой эфир" телеканала "Россия 1". По словам Стержакова, с 2016 года он борется с раком брюшной полости. Он уже перенес шесть оперативных вмешательств. Больше всего актер боится стать овощем в результате болезни и стать обузой для своей семьи. Он заявил, что не допустит такого исхода и даже готов оборвать жизнь самостоятельно.