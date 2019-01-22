Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 января 2019 года
Появилось видео кровавой драки Виторгана и Богомолова
Драка Максима Виторгана с режиссером Константином Богомоловым, который, если верить слухам имел амурные отношения с женой актера, обещает стать одной из самых обсуждаемых новостей недели. Благо произошло все на глазах очевидцев.
Вдобавок, выяснилось, что инцидент сняли на видео камеры наружного наблюдения. Впрочем, пока ни один из участников конфликта об инциденте не высказался.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 января 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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