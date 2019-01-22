Даже в самые тихие с точки зрения заявлений и скандальных выходок звезд публика находит темы для горячего обсуждения. Однако порой жизнь подкидывает столько поводов для дискуссии, что разбегаются глаза. Найти самое интересное – задача для искушенного светского хроникера. Дни.ру собрали на своих страницах все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 января 2019 года.



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