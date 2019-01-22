С телеведущей брезгуют спать после секса с "задохликом" Богомоловым.

Блогер Лена Миро не проходит мимо самых горячих тем и всегда вставляет свои пять копеек. Вот и мимо драки якобы любовника Ксении Собчак, режиссера Константина Богомолова, с ее мужем Максимом Виторганом она не могла пройти.

"В народе говорят, что если сучка не хочет, кобель на нее никогда не вскочит, – несколько грубовато о поведении Собчак пишет Лена. – Если уж кому и надо было тут хорошенько врезать, то только подлой жене. Впрочем, некоторым курам такие битвы оленей нравятся. Как же, вон, за нее – кровавая бойня. Значит, она не лошадь, а женщина, если двое ее хотят аж до крови!"

"Адекватная женщина ценит гордость, внимание, успех своего мужчины, но никак не пухлые кулаки, летящие в нос задохлика. Максим, ты в самом деле продолжишь спать с лошадью на измене, даже если она вернется?! После секса с Богомоловым ты ляжешь с ней?!" – ужасается Лена. Она считает, что скачущая по чужим постелям Собчак вызвала омерзение.

"Ксения – не та баба, из-за которой можно расстраиваться. Лучше вздохни и скажи: слава Б-гу и спасибо, что можно подать на развод. От этой бабы ты просто так бы сам не избавился. И хорошо, что Богомолов влип вместо тебя", – заключила Лена в своей публикации.

Напомним, накануне вечером муж и любовник Ксюши Собчак выяснили отношения. Неожиданная встреча состоялась в кафе, где проводили время Собчак с Богомоловым. Туда заглянул Виторган, и дело закончилось разбитым носом театрального режиссера.