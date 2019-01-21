Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 января 2019 года
Бузова перестала выходить на связь после жуткого пожара
Ведущая "Дома-2", модель, дизайнер и певица Ольга Бузова отпраздновала свой день рождения в Куршевеле. Поклоники не на шутку перепугались, когда красотка, чьих талантов не счесть, перестала выходить на связь.
Дело в том, что в то же время и в том же месте произошел крупный пожар. Впрочем, в зданиях, где бушевало пламя, находились в основном сезонные рабочие. Вряд ли восходящая звезда российской эстрады отмечала свое 33-летние в подобной компании.
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