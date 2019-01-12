Даже выходные – не повод для знаменитостей перестать поставлять публике скандальные темы для обсуждения. Однако разобраться в шквале слухов, сомнительных заявлений и неожиданных решений не так-то просто. "Дни.ру" собрали на своих страницах все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 января 2019 года.



Неожиданный поворот в любовной истории Лопыревой и зятя миллиардера

Пока народ гадал, кто же мог стать отцом ребенка модели Виктории Лопыревой, сама она предпочитала не оглашать эту информацию. Обмолвилась лишь, что этот человек далек от мира шоу-бизнеса.

Наконец красавицу застали в объятиях миллионера Игоря Булатова, который, как рассказывали, женат на дочери главы компании "Ташир" Самвела Карапетяна. Помощница предпринимателя отказалась обсуждать личную жизнь начальника, однако рассказала, что с супругой они официально в разводе и не живут вместе.

Маркл в вытрезвителе: вскрылись страшные последствия алкоголизма

Очередной скандал сотряс королевскую семью Великобритании из-за жены принца Гарри Меган Маркл. Впрочем, на сей раз всему виной не она, а ее сводный брат.

Мужчину застукали пьяным за рулем и отправили в вытрезвитель. Его отец рассказывает, что он уже давно страдает от пагубного пристрастия к алкоголю.

"Вас волнует?": Кудрявцева жестко ответила на вопрос о ребенке

Ведущая Лера Кудрявцева наслаждается отдыхом в Омане. Однако ее подписчики не дают полностью расслабиться недавно родившей красавице.

В частности, ее буквально забросали вопросами о том, где сейчас находится ребенок. Отреагировала Кудрявцева весьма жестко.

Раскрыты новые подробности загадочной гибели Елены Майоровой



Популярная российская актриса Елена Майорова погибла еще в 1997 году. Несчастная скончалась в больнице от ожогов.

Спустя долгие годы близкие не могут смириться с произошедшем и пытаются понять, что же произошло в тот роковой день. О новых подробностях произошедшего читайте в материале "Дни.ру".

Цекало готовится к свадьбе с таинственной спутницей

Актер, продюсер и ведущий Александр Цекало наконец прервал молчание после того, как его застали в столичном ресторане и на отдыхе в Риме в объятиях с жгучей брюнеткой. Тогда артиста обвиняли в изменах жене Виктории Галушке.

Сам Цекало подчеркнул, что они с супругой уже разведены и называть его новую спутницу любовницей – некорректно и оскорбительно. Он добавил, что теперь планирует жениться на новой возлюбленной.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 января 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

