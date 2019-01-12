Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 января 2019 года
Неожиданный поворот в любовной истории Лопыревой и зятя миллиардера
Пока народ гадал, кто же мог стать отцом ребенка модели Виктории Лопыревой, сама она предпочитала не оглашать эту информацию. Обмолвилась лишь, что этот человек далек от мира шоу-бизнеса.
Наконец красавицу застали в объятиях миллионера Игоря Булатова, который, как рассказывали, женат на дочери главы компании "Ташир" Самвела Карапетяна. Помощница предпринимателя отказалась обсуждать личную жизнь начальника, однако рассказала, что с супругой они официально в разводе и не живут вместе.
Маркл в вытрезвителе: вскрылись страшные последствия алкоголизма
Очередной скандал сотряс королевскую семью Великобритании из-за жены принца Гарри Меган Маркл. Впрочем, на сей раз всему виной не она, а ее сводный брат.
Мужчину застукали пьяным за рулем и отправили в вытрезвитель. Его отец рассказывает, что он уже давно страдает от пагубного пристрастия к алкоголю.
"Вас волнует?": Кудрявцева жестко ответила на вопрос о ребенке
Ведущая Лера Кудрявцева наслаждается отдыхом в Омане. Однако ее подписчики не дают полностью расслабиться недавно родившей красавице.
В частности, ее буквально забросали вопросами о том, где сейчас находится ребенок. Отреагировала Кудрявцева весьма жестко.
Раскрыты новые подробности загадочной гибели Елены Майоровой
Популярная российская актриса Елена Майорова погибла еще в 1997 году. Несчастная скончалась в больнице от ожогов.
Спустя долгие годы близкие не могут смириться с произошедшем и пытаются понять, что же произошло в тот роковой день. О новых подробностях произошедшего читайте в материале "Дни.ру".
Цекало готовится к свадьбе с таинственной спутницей
Актер, продюсер и ведущий Александр Цекало наконец прервал молчание после того, как его застали в столичном ресторане и на отдыхе в Риме в объятиях с жгучей брюнеткой. Тогда артиста обвиняли в изменах жене Виктории Галушке.
Сам Цекало подчеркнул, что они с супругой уже разведены и называть его новую спутницу любовницей – некорректно и оскорбительно. Он добавил, что теперь планирует жениться на новой возлюбленной.
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 января 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
Герцогиня никак не комментирует ситуацию
Близкие друзья вспоминают ее последние дни
Она написала пост в своем микроблоге
Семейный снимок появился в Instagram