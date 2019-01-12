"Вас волнует?": Кудрявцева жестко ответила на вопрос о ребенке

Популярная телеведущая жестко ответила на вопросы поклонников о том, где находится ее маленькая дочь Мария. Лера Кудрявцева не хочет, чтобы посторонние люди вмешивались в ее жизнь.

Несколько дней назад звезда отправилась вместе с матерью в Оман. Телеведущая постоянно делится с поклонниками фотографиями и видеозаписями с отпуска. Многие пользователи заметили, что Лера Кудряцева уехала отдыхать в другую страну без пятимесячной дочери, и стали интересоваться, где сейчас находится ее ребенок. "Нас волнует, где ваша дочка?!", "Скажите, где и с кем у вас дочка?", – спрашивали подписчики.

Судя по всему, такое внимание сильно разозлило актрису, и она решила ответить им в жесткой форме. "Вас почему это волнует?", – написала она. Напоследок звезда посоветовала всем недовольным пользователям "быть с ней аккуратнее". Многие поклонники поддержали ее и назвали возмущенных комментаторов "завистниками": "Кто вам дает право устраивать допрос?", "Публичность всегда вызывает зависть у людей, которые о ней мечтают".

Напомним, Лера Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова в 2013 году. Спустя пять лет у пары родилась дочь Мария. Ведущая призналась, что теперь семья стала для нее главной ценностью в жизни. Во время работы она часто общается с супругом и ребенком по видеочату.