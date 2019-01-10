Несмотря на то, что обычно январь считается "мертвым" с точки зрения громких информационных поводов месяцем, страсти продолжают кипеть даже в трескучие морозы. И разъехавшиеся на каникулы по теплым странам звезды продолжают радовать поклонников возможностью зацепиться за неловко сказанное слово или пошептаться о новых слухах про их личную жизнь. Если присмотреться внимательнее, то скандальных заявлений, кажется, стало даже больше. Специально для Вас "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 января 2019 года.



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