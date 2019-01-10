Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 января 2019 года
Бузову пожалели после подлого обмана Первого канала
В обществе до сих пор не сложилось консенсуса по поводу отношения к певице Ольге Бузовой. Некоторые считают, что единого мнения не появится и позже. Дескать, и через пять, и через десять, а то и через сто лет народ будет скрещивать мечи и ломать копья, пытаясь выяснить, хвалить ли девушку за то, что она делает, или же ругать.
Как бы то ни было, певица уже успела стать неотъемлемой частью российской эстрады. Поэтому многие сильно удивились, когда узнали, что ее выступление было вырезано из эфира Первого канала. И даже суровый критик отечественного телевидения член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян в разговоре с "Дни.ру" пожалел красавицу.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 января 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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