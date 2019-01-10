Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 января 2019 года

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Четверг 10 января
Лента новостей
14:03
Россиянам увеличили размер пенсии
14:02
Пропавших детей будут искать с помощью геолокации
13:56
Невзоров расшаркался перед богохульником Порошенко
13:53
В центре Саранска автомобиль инкассаторов попал в ДТП
13:50
В Казани из-за салюта пострадал семилетний ребенок
13:12
Как справиться с неудачами: истории провалов знаменитостей
12:59
"Единая Россия" продолжает отбор политических лидеров
12:43
Жители Петербурга умудрились смыть в канализацию матрас
12:37
На руднике в Башкирии пострадал шахтер
12:25
Миддлтон заподозрили в четвертой беременности
12:19
Затопленный тоннель в Москве попал на видео
11:58
Кудрявцева похвасталась роскошными хоромами в Азии
11:51
Рианна показала пикантные снимки в нижнем белье
11:49
В немецких аэропортах произошел коллапс
11:41
Создатели "Битвы экстрасенсов" пропали после скандального разоблачения
11:30
Провокатора Порошенко вывели на чистую воду
11:28
Упомянутый на пресс-конференции Путина ребенок умер от рака
11:13
Названа странная причина импотенции
11:02
Найден способ лечения алкоголизма
10:38
49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась фигурой в купальнике
10:28
В центре Омска загорелся автобус
10:26
Нерадивый папаша протащил малышку по аэропорту за шкирку (видео)
10:25
"Шалунишка!": Галкин поразил своими кудряшками
10:20
В Петербурге с ограды Александровской колонны похитили двуглавого орла
10:00
Люди молятся за опутанного проводами Садальского
09:59
Бузову пожалели после подлого обмана Первого канала
09:53
Напористая Маркл сбросила королеву с трона
09:46
В Минобороны раскрыли детали уничтожения российского спутника
09:19
Меркель потянулась к Путину после хлесткой пощечины
09:15
Россиянка загадочно умерла в Таиланде
09:13
Складчатая Канделаки откровенно назвала себя жиробасом
09:09
В Москве человек выжил после падения с высоты
08:50
Мертвая женщина десять дней пролежала в квартире в центре Москвы
08:46
Преобразившаяся Полина Гагарина напугала народ
08:44
На Украине готовят беспроигрышную провокацию в Керченском проливе
08:35
Кошка искусствоведа порвала портрет XVII века
08:20
Под Челябинском спасли переночевавшую в сугробе туристку
08:13
В США доложили об уничтожении российского спутника
08:03
Последний глава Верховного Совета СССР умер после тяжелой болезни
07:52
Болезнь нарушила планы известной певицы
07:04
Станет воспоминанием: Меркель предрекли скорый конец
05:11
Ходченковой напророчили большие деньги и долгожданную беременность
03:13
Незавидная участь Миддлтон вызывает жалость у родни
01:04
Заявлено о воссоединении Питта и Джоли
23:14
Амбициозный воздыхатель обещает замужней Гришаевой успех
22:05
Тот еще подарок: как Путин заставил Запад содрогнуться
21:43
Собчак в "украинском флаге" погнали на мороз
21:31
Россиян предупредили о весеннем взлете цен на бензин
21:28
16 человек вытащили из огня при пожаре в доме в Сарапуле
21:13
В Мордовии родился ребенок с редкой аномалией
21:01
Колдун Бесов убил рассказом про контракт алкаша Кельми с чертями перед смертью
20:52
Пятилетняя девочка заживо сгорела под Волгоградом
20:44
11 детей пропали в Удмуртии во время новогодних праздников
20:39
Россияне влезают в кредиты из-за нехватки денег на жизнь
20:26
Голая Волочкова потеснила на пляже вычурную Бузову
20:15
Бесстыдная Маркл побила скромную Миддлтон в битве нарядов
20:15
10-летнего ребенка сбила женщина-водитель в Нижнем Тагиле
20:08
Иисус с картины "Тайная вечеря" раскрыл день и час конца света
20:04
На Украине врезали Макрону и Меркель после угроз Путину
20:03
Экс-спикер Тюменской гордумы предстанет перед судом за смертельное ДТП
19:55
В Омске племянник зарезал "неблагодарную" тетю
19:19
Бузову вырезали из эфира Первого канала
19:14
Самый богатый человек в мире объявил о разводе
18:55
"Другая половина погибнет": Щербаков откровенно о борьбе с раком
18:53
Нижний Новгород признан одним из самых комфортных городов мира
18:32
Жуков неожиданно влез в разборки с Биланом
18:25
Подросток-зацепер погиб во время катаний под Ростовом
17:51
Борисов влез в скандал с внебрачной дочерью актера Головина
17:50
Известную певицу подняли на смех за фото в стрингах
17:38
Ботинком по лицу: украинцев накажут за разговоры на русском языке
17:35
57-летняя Андреева окончательно распустилась среди трансвеститов
17:11
"Пляски на костях": россиян возмутили спекуляции вокруг взрыва в Магнитогорске
16:37
Дайнеко раскрыла тайную связь с культовой знаменитостью
16:18
Ксения Собчак вызвала омерзение "туалетным" фото
16:11
"Треш и вседозволенность": российской музыке вынесли приговор
15:44
"Хочется ширяться": Пригожин признал серьезную проблему
15:35
Обалдевшая от нагрузок Лель стала терять память
15:25
Порошенко готовят место на кладбище
15:22
"Бездушные": Толкалина врезала сбежавшим из России артистам
15:11
Стало известно о загадочной болезни в "Доме-2"
14:47
Прощенная старушка-жена Солнцева организовала притон
14:46
"Ты, тварина!" – появилось видео издевательств москвички над ребенком
14:37
В Москве произошло массовое ДТП со снегоуборочной техникой
14:33
Утонченная Литвинова предстала в элегантном наряде
14:26
В Приамурье дети облюбовали горку из фекалий
14:20
"Скакала и садилась на шпагат": Тодоренко откровенно рассказала о беременности
14:09
На Первом канале крупно показали **** голубого Урганта
14:03
В центре Москвы приезжий из Казани ударил ножом подростка
13:53
Сбежавшие из России из-за долгов супруги найдены мертвыми в Камбодже
13:50
Какой срам: Порошенко привел возбужденную жену в церковь
13:42
Украина грозит России кораблями НАТО
13:37
Жительница Поморья зарезала сожителя из-за звонка незнакомки
13:29
Корейские школьники избили рабочих из России
13:22
Популярный актер возмутил вызывающим поведением
13:17
Отдыхают вместе: муж-изменщик приполз к Ани Лорак
13:14
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 января 2019 года
13:01
Знаменитая актриса сравнила себя с Путиным
12:54
Люди покинули покосившийся Крымский мост
12:50
Оптическая иллюзия повергла народ в изумление (видео)
12:37
"Пошли вы к черту!": громкое разоблачение вранья "Битвы экстрасенсов" потрясло Россию
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Откровенная страшила": униженная Барановская получила новый удар
"Пошли вы к черту!": громкое разоблачение вранья "Битвы экстрасенсов" потрясло Россию
Люди покинули покосившийся Крымский мост
Переотдыхавший Соловьев грязно обругал зрителей
"Не могу ему изменять": уехавшая из России Волочкова стала отшельником
Муж после подлой измены плюнул в лицо Кравец
Шоу-бизнес

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 января 2019 года

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Несмотря на то, что обычно январь считается "мертвым" с точки зрения громких информационных поводов месяцем, страсти продолжают кипеть даже в трескучие морозы. И разъехавшиеся на каникулы по теплым странам звезды продолжают радовать поклонников возможностью зацепиться за неловко сказанное слово или пошептаться о новых слухах про их личную жизнь. Если присмотреться внимательнее, то скандальных заявлений, кажется, стало даже больше. Специально для Вас "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 января 2019 года
прочитано 473 раза

Бузову пожалели после подлого обмана Первого канала

В обществе до сих пор не сложилось консенсуса по поводу отношения к певице Ольге Бузовой. Некоторые считают, что единого мнения не появится и позже. Дескать, и через пять, и через десять, а то и через сто лет народ будет скрещивать мечи и ломать копья, пытаясь выяснить, хвалить ли девушку за то, что она делает, или же ругать.

Как бы то ни было, певица уже успела стать неотъемлемой частью российской эстрады. Поэтому многие сильно удивились, когда узнали, что ее выступление было вырезано из эфира Первого канала. И даже суровый критик отечественного телевидения член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян в разговоре с "Дни.ру" пожалел красавицу.

Материал дополняется

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 января 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

10 января 2019, 13:18

комментарии

Политика

Трамп получил пощечину из-за нападок на Путина
Когда помирятся Россия и США
Боевой корабль США с ракетным оружием приближается к берегам Крыма
Великие потрясения: Евросоюз обречен на мрачное будущее

Шоу-бизнес

Жену Николаева скрючило на исторический встрече Пугачевой с Аллегровой
Кастинг в Serebro Фадеева показался фанатам фикцией
Обалдевшая Боярская не смогла сдержать эмоций после воплей отца
Алексей Серебряков скрыл прибавление в семье

Проишествия

"Ты, тварина!" – появилось видео издевательств москвички над ребенком
Несколько часов лизал звонок: камеры сняли странного нарушителя
Акробата Московского цирка во время шоу затоптала лошадь (видео)
Атаковали и взяли в плен: российских моряков захватили пираты

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Регионы

Люди покинули покосившийся Крымский мост

С трассой серьезные проблемы
Шоу-бизнес

"Моя жизнь превратилась в кошмар": страшный рок настиг семью Надежды Кадышевой

Артистка дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

"Намного моложе и красивее": Градский сделал откровенное заявление о мужчинах молодой жены

У артиста непростой характер
Шоу-бизнес

Кастинг в Serebro Фадеева показался фанатам фикцией

Продюсер заранее знает имена победительниц

Гороскоп

Станет воспоминанием: Меркель предрекли скорый конец
Ходченковой напророчили большие деньги и долгожданную беременность
Незавидная участь Миддлтон вызывает жалость у родни
Заявлено о воссоединении Питта и Джоли

Фоторепортажи

У Апексимовой волосы встали дыбом на прощании с Бортником
Сбежавшие из страны к иностранным мужьям российские звезды
Главные звезды "Дома-2" похудели до неузнаваемости
Сексуальны и не женаты: до последнего тянувшие с предложением звезды

Спорт

Липницкая похвасталась дорогим подарком от Плющенко и Рудковской
"Часть жизни": Тутберидзе высказалась о Медведевой
"Какие милые": Медведева появилась на публике с возлюбленным
Дебошир Мамаев пошел на хитрость в СИЗО

Регионы

В Приамурье дети облюбовали горку из фекалий
Люди покинули покосившийся Крымский мост
С борта самолета в оперативный штаб: президент России прибыл в Магнитогорск
Челябинец выкупил гей-видео и сдал вымогателей полиции
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru