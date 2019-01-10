Не просыхая несколько дней: Волочкова покрылась пятнами

Полсотни фотографий и видео за неделю отдыха на Мальдивах опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram самая известная балерина страны. Вертикальные и горизонтальные шпагаты, мини-бикини, под кустом и на лежаке – чаровница будоражит народ круглосуточно. "Такое ощущение, что ты туда прилетела на фотосессию, а не отдыхать", – удивляются люди.

"Мои хорошие, Вы прикиньте, можно вот так голышом не просыхая столько дней плавать (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). А Вы так можете?" – глумятся поклонники, пародируя стиль письма балерины. Действительно, большую часть времени она проводит в Индийском океане – поэтому постоянно мокрая на снимках. Внимательные подписчики рассмотрели и другие любопытные подробности. И часто их комментарии зубодробительные!

"Сзади за Настей санитары плывут", "Собираю подписи для отключения интернета от шпагатины", "Анастасия, вы похожи на изнасилованную на трассе девку, у которой вещи отобрали", "Ну зачем отвисшие блины оголять? Да еще и со старческими пятнами", "Дубцова тоже на Мальдивах, но у нее такие красивые фотографии, а здесь сплошная пошлость", "Есть Лох-Несское чудовище – Несси, а есть мальдивское -Насся", "Одной мне кажется,что у нее с психикой что-то происходит?" – пишут люди.

Справедливости ради надо заметить, что зубоскалят только завистники. Им не рукоплескали на лучших сценах мира, им не дарили Maybach и охапки белых роз, им не светят Мальдивы. А Волочкова живет в свое удовольствие, радуется жизни, дарит позитив не тратит время на ответы недоброжелателям. "Я всего, что имею, достигла своим талантом и трудолюбием, разбитыми в кровь ногами и часами стояния у станка. Поэтому мне дела нет до того, кто и что про меня говорит", – сказала балерина.