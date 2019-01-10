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Шоу-бизнес

Появились данные о расставании Пугачевой и Галкина

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Нумеролог Клара Куздебнаева рассказала о будущем Примадонны и юмориста. По ее словам, Алла Пугачева и Максим Галкин в скором времени могут пережить разрыв.
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Специалист сделала предсказание на 2019-й и ближайшие годы. Оказывается, внешне благополучные отношения певицы и артиста под угрозой.

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Сюжеты Слухи и сплетни

Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

"У них расставание идет через два года. Будет достаточно конфликтная ситуация. Сложная полоса – 43, 44, особенно 44 года, а это совпадает с периодом спада у Аллы Борисовны. Поэтому у них возможно расставание. Потому что когда оба партнера находятся на спаде, идет невосприятие в партнерских отношениях", – заявила нумеролог программе Пятого канала "Светская хроника". Она добавила, что семейное счастье зависит целиком "от великого терпения Примадонны".

Куздебнаева добавила, что Пугачева благодаря силе духа способна преодолеть любые невзгоды, в том числе в отношениях с мужем. Нумеролог отметила, что из певицы получился бы хороший политик. По ее словам, Пугачева – носитель знака власти, знака миротворца. "Молча может всех людей подчинять", – заметила специалист.

Кроме того, по мнению Куздебнаевой, Примадонна обладает даром гипноза. По словам звездного нумеролога, у Аллы Борисовны сильные экстрасенсорные способности. В целом же Пугачеву ждет замечательный год. "Но через полгода после дня рождения – с 15 октября идет спад. Спад энергетический, когда нужно обратить внимание на здоровье", – заключила эксперт.

Автор: Валерия Нарская10 января 2019, 12:46
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