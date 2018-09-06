Сверкнувшую прелестями Глюк’oZу растоптали за бесстыдство

Наталья Ионова, более известная публике как Певица Глюк’oZa часто радует поклонников откровенными снимками. Однако на это раз артистка перестаралась.

Наталья взорвала Instagram пикантным снимком, который менее чем за сутки собрал около ста тысяч отметок "Нравится", и сотни комментариев. На фото звезда демонстрирует стойку на руках, причем она облачена в белую блузку и стринги. Отметим, что положение ног Ионовой не оставляет простора для воображения: полностью открывает ее "пятую точку" любопытным взорам.

Фолловеры бурно отреагировали на такую нескромность. Он напомнили звезде, что маме двоих детей неприлично выставлять свой голый зад на публике, хотя и похвалили за подтянутую фигуру.

"Ну что поделать,коли нечем уже зацепить народ,то что остается как не зад свои показывать,Фуу противно и пошло,разочаровалась я в ней (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Волочкову насмотрелась🤣🤣🤣🤣🤣", "Вот если б лосины одела,,,было бы намного сексуальней 🤗,,,,а так всем все видно", "Зачем так унижать мужа и семью,такая раскорячка,если хочется **** можно в легенсах?более пристойно!", "Ужас. Мама двоих девочек☝я понимаю конечно, что человек из шоу бизнеса, но все же... На всех каналах сама же говорит как для нее важен пример и воспитание своих детей. Фарс сплошной и показуха", – писали расстроенные поклонники.

Добавим, что Наталья счастлива в браке. Супруг звезды одобряет появление откровенных снимков в соцсетях возлюбленной.

Напомним, Артистка вышла замуж за совладельца нефтяной компании Александра Чистякова 17 июня 2006 года. Супруги воспитывают двух дочерей: Лидию, которая родилась 8 мая 2007 года, и Веру (появилась на свет 8 сентября 2011-го).