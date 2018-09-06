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Сверкнувшую прелестями Глюк’oZу растоптали за бесстыдство

Глюкоза. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Наталья Ионова, более известная публике как Певица Глюк’oZa часто радует поклонников откровенными снимками. Однако на это раз артистка перестаралась.

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Наталья взорвала Instagram пикантным снимком, который менее чем за сутки собрал около ста тысяч отметок "Нравится", и сотни комментариев. На фото звезда демонстрирует стойку на руках, причем она облачена в белую блузку и стринги. Отметим, что положение ног Ионовой не оставляет простора для воображения: полностью открывает ее "пятую точку" любопытным взорам.

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 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Фолловеры бурно отреагировали на такую нескромность. Он напомнили звезде, что маме двоих детей неприлично выставлять свой голый зад на публике, хотя и похвалили за подтянутую фигуру.

"Ну что поделать,коли нечем уже зацепить народ,то что остается как не зад свои показывать,Фуу противно и пошло,разочаровалась я в ней (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Волочкову насмотрелась🤣🤣🤣🤣🤣", "Вот если б лосины одела,,,было бы намного сексуальней 🤗,,,,а так всем все видно", "Зачем так унижать мужа и семью,такая раскорячка,если хочется **** можно в легенсах?более пристойно!", "Ужас. Мама двоих девочек☝я понимаю конечно, что человек из шоу бизнеса, но все же... На всех каналах сама же говорит как для нее важен пример и воспитание своих детей. Фарс сплошной и показуха", – писали расстроенные поклонники.

Добавим, что Наталья счастлива в браке. Супруг звезды одобряет появление откровенных снимков в соцсетях возлюбленной.

Напомним, Артистка вышла замуж за совладельца нефтяной компании Александра Чистякова 17 июня 2006 года. Супруги воспитывают двух дочерей: Лидию, которая родилась 8 мая 2007 года, и Веру (появилась на свет 8 сентября 2011-го).

Автор: Руслана Алексеева6 сентября 2018, 21:12
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