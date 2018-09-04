Избитая бывшим мужем Наталья Штурм отвоевала сына
Война артистки с экс-супругом Игорем Павловым за общего сына продолжается уже несколько месяцев. Все лето певица не могла видеться с мальчиком, что привело к серьезным проблемам со здоровьем.
Бывший муж не позволял Штурм встречаться с Арсением и подал на нее в суд. Павлов требовал переезда мальчика к нему в Смоленскую область. Звезда могла общаться с сыном только по телефону, не зная, где он находится.
По словам Натальи, действия экс-супруга незаконны. "У нас все еще действует судебное решение от 2005 года, и бывший муж просто не может не давать мне общаться с сыном, когда Арсений находится в Москве. Вчера я покупала сыну подарки к празднику нового учебного года, потом мы втроем с сестрой ходили в ресторан, потом болели за "Зенит". А сегодня в десять утра уже на линейке", – цитирует Штурм StarHit.ru.
Теперь Наталья наконец-то получила возможность нормально пообщаться с сыном. На своей страничке в Instagram звездная мамочка опубликовала целую серию снимков с наследником. Рядом с ней ребенок выглядит счастливым и спокойным.
Ранее Штурм рассказала, что муж часто поднимал на нее руку и оказывал психологическое давление. В итоге их брак распался. Артистка намерена до победного конца бороться за сына и добиться справедливости.
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