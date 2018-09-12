Принял удар на себя: Овечкин спас жену от тяжелых увечий
Хоккеист с супругой посетил товарищеский матч сборных Бразилии и Сальвадора, который состоялся на стадионе "Федэкс-филд" близ Вашингтона. В какой-то момент они решили спуститься с трибун к кромке поля, чтобы поприветствовать знакомых и пообщаться с прессой.
Во время беседы Александр заметил, что прямо в лицо Анастасии с огромной скоростью летит мяч. Он выставил вперед руку, защищая супругу, и принял удар на себя. Шубская не успела даже испугаться.
Эпизод попал на видео и моментально распространился в Сети. Поклонники оценили внимательность и быстроту реакции спортсмена.
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