57-летний Мерфи станет отцом в десятый раз

Знаменитый голливудский актер снова готовится стать родителем. Очередного наследника Эдди родит его возлюбленная – австралийская модель Пейдж Бутчер.

Во время недавней прогулки по Лос-Анджелесу 39-летняя избранница Мерфи не смогла скрыть от папарацци округлившийся живот. Пара живет в гражданском браке последние шесть лет.

Беременность Пейдж заметили папарацци. Женщина была одета в сарафан с цветочным принтом, передает Teleprogramma.pro.

Поклонники поздравляют Мерфи с тем, что скоро он станет отцом в десятый раз. Для самой модели этот малыш станет вторым. В 2016 году у них с Эдди родилась дочь Иззи. У артиста есть пять наследников от экс-супруги Николь Мерфи. Еще трое детей – от разных бывших возлюбленных.

Отметим, что артист может себе позволить содержать такое количество наследников. Ведь за годы работы в Голливуде Эдди Мерфи сколотил себе колоссальное состояние.

Публикация от EMPIRE MINDZ (@maxhypechanneltv1) 11 Июн 2018 в 2:12 PDT

При этом далеко не со всеми подругами, родившими Мерфи детей, комик расставался полюбовно. Например, когда экс-участница Spice Girls Мел Би забеременела, артист заявил, что не уверен в своем отцовстве. Но тест ДНК доказал, что дочь Энджел рождена от него.

Эдди – не единственный отец-рекордсмен в американской киноиндустрии. Среди мужчин-знаменитостей, воспитывающих пять и более детей – Мел Гибсон, Стинг, Джуд Лоу, Брюс Уиллис и другие.