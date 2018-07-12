Сафронов решил бросить беременную жену
Иллюзионист станет отцом в третий раз. От первого брака у 35-летнего фокусника есть сын Владимир и дочь Алина.
Сафронов признался, что не присутствовал в момент появления детей на свет и теперь переживает. Ему впервые придется находиться в роддоме вместе с женой.
Из-за чрезмерного волнения Сафронов готов отправиться на гастроли. Сергей решил обратиться за советом к подписчикам в Instagram, пишет StarHit."Если честно, необычные ощущения – находиться с женой в кабинете. А как представлю, что там будет, так и вообще на гастроли хочется скорее. Быть на родах или не быть – вот в чем вопрос", – рассуждает фокусник.
Пользователи Сети разделились на два лагеря. Одни посчитали, что мужчинам не место в роддоме, а другие выступили за то, чтобы супруги были вместе в столь ответственный момент.
Напомним, что Сергей стал ухаживать за Екатериной, осознав, что холостяцкая жизнь не для него. Ассистентка братьев Сафроновых не воспринимала артиста всерьез – незадолго до начала его ухаживаний девушка рассталась с возлюбленным после пяти лет отношений.
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