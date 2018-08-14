Шнуров быстро нашел замену Матильде

Стало известно, что у лидера группы "Ленинград" появилась новая избранница. Об этом рассказал друг рок-музыканта Стас Барецкий.

Похоже, что музыкант недолго горевал о расставании с женой Еленой Мозговой, более известной как Матильда. Их бракоразводный процесс в самом разгаре, что не дает повода исполнителю забывать о личной жизни.

"Сейчас у Шнурова появилась новая пассия, и это бомба, вот увидите! Скоро эта информация станет известна", – цитирует Барецкого сайт "Комсомольская правда". Кто именно покорил сердце звезды, товарищ и экс-участник "Ленинграда" пока оставил в тайне.

Напомним, о разводе со своей третьей супругой Матильдой Шнуров объявил в конце мая. Певец опроверг основную версию о том, что причиной расставания стали измены. После расставания Шнурову приписывали роман с 48-летней Никой Белоцерковской.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 10 Авг 2018 в 7:07 PDT

Кроме того, как писали Dni.Ru, на Сергея обратила внимание экс-возлюбленная актриса Оксана Акиньшина и, кажется, он потянулся к ней. Ранее они разорвали соцсети своими совместными фото и беззастенчиво заигрывали друг с другом в микроблоге певца.

Сам Шнуров предпочитают не комментировать слухи о своих романах. В Сети он заявляет, что наслаждается свободой.